***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 29.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, 600 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı başvurumuzun SPK tarafından kabul edildiği belirtilmiş ve ihraç belgesi sunulmuştu. Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko'dan oluşan bankalar yetkilendirilmiş olup, yatırımcı görüşmeleri yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810219BIST