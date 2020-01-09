***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2020 12:09
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, 600 milyon ABD doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar yurtdışında borçlanma aracı ihracı başvurumuzun SPK tarafından kabul edildiği belirtilmiş ve ihraç belgesi sunulmuştu. Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek söz konusu tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko'dan oluşan bankalar yetkilendirilmiş olup, yatırımcı görüşmeleri yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810219
BIST
13:37116.834
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 3.957,82
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:375,8760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0388
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:376,5333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0417
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:37292,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -4,57
|Açılış
|: 292,44
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,60
|11.189.939
|% 19,87
|
|IHLGM
|1,13
|48.017.927
|% 11,88
|
|RYSAS
|4,76
|35.935.738
|% 11,48
|
|FMIZP
|54,60
|5.851.443
|% 11,43
|
|IHYAY
|1,01
|25.176.357
|% 10,99
|
|BURVA
|12,00
|1.402.989
|% -6,98
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,10
|1.457.690.717
|% 4,44
|
|GARAN
|11,86
|431.736.451
|% 6,85
|
|HALKB
|6,29
|388.994.573
|% 3,28
|
|ASELS
|22,78
|375.038.124
|% 2,34
|
|IPEKE
|9,11
|368.487.148
|% 2,94
|
|EKGYO
|1,44
|357.673.016
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,86
|348.489.315
|% 6,29
|
|ODAS
|2,29
|311.564.379
|% 6,51
|
|KRDMD
|2,72
|317.327.658
|% 3,82
|
|ALBRK
|1,64
|187.705.848
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6398
|7,6782
|% -1,13
|
|Frank
|6,0096
|6,0458
|% -0,77
|
|Riyal
|1,5619
|1,5698
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.548
|-12,35
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,70
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.967
|-64,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,12
|
|Yarım
|933
|957
|-31,50
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,75
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,57
|65,57
|0,13
|