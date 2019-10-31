***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.10.2019Vade (Gün Sayısı) 1.829ISIN Kodu XS1117601796Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2014Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.04.2015 Evet2 30.10.2015 Evet3 30.04.2016 Evet4 30.10.2016 Evet5 30.04.2017 Evet6 30.10.2017 Evet7 30.04.2018 Evet8 30.10.2018 Evet9 30.04.2019 Evet10 30.10.2019 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 27.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 27.10.2014 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 350.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS1117601796) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795744BIST