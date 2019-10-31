***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.10.2019 08:58
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.829
ISIN Kodu XS1117601796
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.04.2015 Evet
2 30.10.2015 Evet
3 30.04.2016 Evet
4 30.10.2016 Evet
5 30.04.2017 Evet
6 30.10.2017 Evet
7 30.04.2018 Evet
8 30.10.2018 Evet
9 30.04.2019 Evet
10 30.10.2019 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 27.10.2014 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 27.10.2014 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 5 yıl vadeli, 350.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının (ISIN: XS1117601796) itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795744
BIST
12:1299.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 414,49
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.876
12:125,7165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0173
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7222
En Düşük
5,6975
12:126,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0305
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
12:12276,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,03
|Açılış
|: 276,19
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
276,36
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.389.269
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,60
|16.279.479
|% 15,94
|
|BOYP
|15,91
|2.988.244
|% 12,04
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|DENIZ
|26,00
|24.372.814
|% 11,88
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,78
|10.637.916
|% -9,64
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,42
|1.104.571
|% -4,99
|
|THYAO
|11,70
|204.023.964
|% 0,60
|
|AKBNK
|7,00
|130.658.964
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|110.874.544
|% 1,22
|
|GARAN
|9,30
|102.929.506
|% 0,76
|
|FENER
|15,42
|82.272.620
|% 1,05
|
|ISFIN
|2,63
|77.480.000
|% 0,38
|
|AVGYO
|1,25
|32.983.132
|% 7,76
|
|EKGYO
|1,20
|29.284.573
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,72
|17.236.574
|% -1,37
|
|MEPET
|1,83
|39.389.269
|% 19,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3770
|7,4140
|% 0,64
|
|Frank
|5,7647
|5,7995
|% 0,48
|
|Riyal
|1,5191
|1,5267
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.504
|1.504
|8,17
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.854
|-1,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|3,22
|
|Yarım
|879
|902
|1,55
|
|Çeyrek
|441
|451
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,78
|60,78
|0,54
|