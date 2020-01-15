***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilecek Tahvil HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 23.01.2025Vade (Gün Sayısı) 1.827Ek Açıklamalar09.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko'dan oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 400 milyon ABD doları, itfa tarihi 23 Ocak 2025 olan sabit faizli 5 yıl vadeli tahvillerin kupon oranı % 6,000 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813090BIST