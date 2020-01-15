***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2020 21:39
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilecek Tahvil Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.01.2025
Vade (Gün Sayısı) 1.827
Ek Açıklamalar
09.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda Bankamızın MTN Programı kapsamında ve 144A/Regulasyon S'ye göre yurtdışında ihracının yapılması planlanan, İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilecek tahvillerin ihracı ile ilgili olarak Citi, ING, Standard Chartered, BNP Paribas, Commerzbank, Bank ABC ve SMBC Nikko'dan oluşan bankaların yetkilendirildiği ve yatırımcı görüşmelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu ihraca ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. Nominal tutarı 400 milyon ABD doları, itfa tarihi 23 Ocak 2025 olan sabit faizli 5 yıl vadeli tahvillerin kupon oranı % 6,000 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813090
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,8797
En Düşük
5,8746
18:056,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5598
En Düşük
6,5507
18:05294,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,56
|Açılış
|: 294,16
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6322
|7,6704
|% -0,04
|
|Frank
|6,0755
|6,1121
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5620
|1,5699
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,18
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,60
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,30
|64,30
|-0,19
|
Seans Raporu
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