***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2019 18:14
***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2019
Karar Sayısı
2417
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30 Eylül 2019 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796705
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0188
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0127
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -3,95
|Açılış
|: 274,40
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3866
|7,4236
|% 0,23
|
|Frank
|5,7721
|5,8068
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5299
|1,5376
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,97
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
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