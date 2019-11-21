***TSPOR* *FLAP* *TKNSA* *ESCOM* *KLGYO* *INTEM* *BRKO* *MTRYO* *KUYAS* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.11.2019 17:10
***TSPOR******FLAP******TKNSA******ESCOM******KLGYO******INTEM******BRKO******MTRYO******KUYAS******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, BRKO, ESCOM, FLAP, INTEM, KLGYO, KUYAS, MTRYO, TKNSA, TSPOR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ALI RIZA KAS 4.000,000
BRKO 2 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E ESRA ISIK 2.970,730
ESCOM 3 ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. E BAYBORA ERCAN 121,000
FLAP 4 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E ALI RIZA KAS 1.000,000
INTEM 5 INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. E BAYBORA ERCAN 580,000
KLGYO 6 KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BAYBORA ERCAN 540,000
KUYAS 7 KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. E ENIS OCAKOGLU 77.000,000
MTRYO 8 METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E BAYBORA ERCAN 30.000,000
TKNSA 9 TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET A.S. E BAYBORA ERCAN 4,000
TSPOR 10 TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. E ENIS OCAKOGLU 77.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799961
BIST