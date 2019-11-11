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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2019 20:12
GÜNCEL HABERLER

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 120620000 TRY 51,03

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 120560000 TRY 51 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (A) GRUBU PAY SAHİBİNİN GÖSTERECEĞİ ADAYLAR ARASINDAN SEÇİLİR. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 115830631 TRY 49 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798303


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,73 5.758.197 % 19,94  
ISBTR 22.310,00 816.392 % 15,00  
OLMIP 4,92 8.353.905 % 14,95  
KFEIN 8,43 134.423.268 % 13,00  
DGATE 7,06 116.529.354 % 12,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3992 7,4363 % 0,73  
Frank 5,7918 5,8267 % 0,67  
Riyal 1,5350 1,5427 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 -0,07  
Altın Gr. 270 270 0,00  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,85 16,87 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 62,16 62,16 -0,35  
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