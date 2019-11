***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 120620000 TRY 51,03Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 120560000 TRY 51 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (A) GRUBU PAY SAHİBİNİN GÖSTERECEĞİ ADAYLAR ARASINDAN SEÇİLİR. İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 115830631 TRY 49 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798303BIST