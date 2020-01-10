***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.01.2020 08:14
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2021
Ek Açıklamalar
02.10.2019 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 1.000.000.000 TL (Bir milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz onaylanmış ve SPK'nın 09.01.2020 tarihli bülteninde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811580
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8824
En Düşük
5,8670
18:056,5352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6711
|7,7096
|% 0,32
|
|Frank
|6,0197
|6,0560
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5631
|1,5709
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-3,16
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-0,11
|
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH