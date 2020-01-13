***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.01.2020 09:21
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.10.2019
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2021
Ek Açıklamalar
02.10.2019 tarihli açıklamamıza konu olan vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 1.000.000.000 TL (Bir milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde tahvil ve/veya finansman bonosu yapısında borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2020 tarih ve 4/55 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi_ve_Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811982
BIST
13:56120.393
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BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,49
|68.044.359
|% 19,20
|
|AYEN
|4,30
|87.390.450
|% 18,13
|
|RYSAS
|6,72
|95.628.146
|% 17,07
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|RYGYO
|6,07
|71.519.129
|% 15,40
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|GLBMD
|2,61
|1.097.487
|% 14,98
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|INFO
|6,50
|2.190
|% -7,01
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|NIBAS
|5,00
|24.298
|% -5,12
|
|BRYAT
|77,70
|6.015.927
|% -2,51
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|SAMAT
|1,68
|1.908.040
|% -2,33
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|ALCAR
|70,15
|10.325.131
|% -2,30
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|THYAO
|14,67
|1.237.723.647
|% 1,87
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|PETKM
|4,01
|747.595.619
|% 2,56
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|HALKB
|6,68
|457.554.731
|% 3,25
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|KRDMD
|2,94
|370.810.812
|% 3,52
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|EKGYO
|1,57
|313.324.794
|% 3,29
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|EKGYO
|1,57
|313.324.794
|% 3,29
|
|PETKM
|4,01
|747.595.619
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,94
|370.810.812
|% 3,52
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|ALBRK
|1,74
|196.843.578
|% 2,35
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|IEYHO
|0,71
|62.169.894
|% 2,90
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,5882
|7,6262
|% -0,81
|
|Frank
|5,9991
|6,0352
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5575
|1,5653
|% -0,29
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,16
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|Altın Gr.
|292
|292
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|0,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-19,65
|
|Yarım
|931
|955
|-9,51
|
|Çeyrek
|467
|478
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
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|B. Petrol
|64,98
|64,98
|0,00
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