***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz "İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonuna Mehmet Emre Vural atanmıştır. Şirketimiz "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" Yakup Öztunç görevinden ayrılma kararı almıştır. Uğur Nabi Yalçın "Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmıştır. Şirketimiz organizasyon yapısında "Kurumsal Risk Yönetim Direktörlüğü" yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda iş sürekliliği ve kriz yönetiminden sorumlu olmak üzere Genel Müdür'e bağlı "Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanlığı" oluşturulmuştur. "Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı" olarak şirketimiz Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü Ali Gürsoy atanmıştır. Mehmet Emre Vural Mehmet Emre Vural, 1990 yılında Kara Harp Okulu'ndan Elektrik & Elektronik Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, 1991 yılında Topçu ve Füze Okulunu tamamlamıştır. İş hayatına 1994 yılında Kraft Foods'ta (o dönem de Kar Gıda A.Ş.) başlamış, İnsan Kaynakları, İdari İşler, Bilgi İşlem ve Hukuk fonksiyonlarını da uhdesine alarak şef, müdür ve koordinatör seviyelerinde görev yapmıştır. 2002 yılında Ülker Grubuna katılan Vural, burada da işe alım müdürlüğü, İK iş ortaklığı, Uluslararası Operasyonlar Direktörü ve Yıldız Holding İK Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında Matlı A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yaptıktan sonra, 2014 yılından itibaren Destek Holding CEO'su olarak çalışmıştır. Bu görevleri boyunca çeşitli reorganizasyon, renovasyon, implementasyon ve lansman projelerini tamamlamıştır. Uğur Nabi Yalçın Uğur Nabi Yalçın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olup, 1997 Yılında Migros Türk T.A.Ş.'de avukat olarak mesleğe başlamıştır. 1998 ile 2007 yılları arasında Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi BDO Denet Yönetim Danışmanlığı Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de avukat ve hukuk müşaviri olarak çalışmıştır. 2007 ile 2015 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Hukuk Baş Müşaviri olarak görev ifa etmiştir. 2015 yılından beri serbest avukat olarak meslek hayatına devam etmektedir. Sayın Yalçın, meslek hayatı boyunca çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Ali Gürsoy Ali Gürsoy Bilkent Üniversite İşletme Fakültesinden 1993 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında Şişecam Grubunda uzman yardımcısı olarak başladığı çalışma hayatına Esbank T.A.Ş pazarlama bölümünde uzman olarak devam etmiştir. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek sırası ile Pace University – M.S. in Investment Management, Columbia University – Computer Science (Diploma) ve University of Chicago – M.S. in Financial Mathematics bölümlerinde eğitimlerini tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ATB Consulting ve Aragon Asset Management firmalarında sırasıyla Financial Analyst ve Finansal Risk Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılında Türkiye'ye dönen Ali Gürsoy, RiskTürk Finansal Yazılım firmasında genel müdür yardımcısı olarak 5 yıl süre ile çalışmıştır. 2011'den itibaren Türk Telekom Grubunda Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ali Gürsoy, 2018 yılında Assistt A.Ş.'ye finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanmış olup iki görevi beraber yürütmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802133BIST