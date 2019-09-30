***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Mobil İletişim Hizmetleri Sağlayıcısı 15.800.080.847,95 15.800.080.847,95 TRY 100 Bağlı ortaklıkTTNET A.Ş. İnternet Servis Sağlayıcı 514961900 514961900 TRY 100 Bağlı ortaklıkArgela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 10.769.596,45 10.769.596,45 TRY 100 Bağlı ortaklıkInnova Bilişim Çözümleri A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 33.920.945,64 33.920.945,64 TRY 100 Bağlı ortak