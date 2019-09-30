***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2019 18:37
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Mobil İletişim Hizmetleri Sağlayıcısı 15.800.080.847,95 15.800.080.847,95 TRY 100 Bağlı ortaklık
TTNET A.Ş. İnternet Servis Sağlayıcı 514961900 514961900 TRY 100 Bağlı ortaklık
Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 10.769.596,45 10.769.596,45 TRY 100 Bağlı ortaklık
Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Telekomünikasyon Çözüm Sistemleri 33.920.945,64 33.920.945,64 TRY 100 Bağlı ortak
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En Yüksek
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105.297
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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267,91
En Düşük
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