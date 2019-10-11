***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMÜT ÖNAL Genel Müdür CEO, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Satış Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (TTNET)KAAN AKTAN Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili, TTNET Bireysel Finans Genel Müdür YardımcısıMEHMET BEYTUR Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Mühendis İstanbul Bölge MüdürüFIRAT YAMAN ER Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İş Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı (vekaleten)YAVUZ YILDIRIM Toptan Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Toptan Satış Direktörü, Türk Telekom Toptan Müşteri İş Birimi BaşkanıYAKUP ÖZTUNÇ Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Direktörü, Hukuk Genel Müdür YardımcısıYAVUZ TÜRKMEN İç Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Türk Telekom Finansal Kontrol Direktörü, Türk Telekom Grubu Finansal Kontrol DirektörüYUSUF KIRAÇ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisi Türk Telekom Core & Transport Network Direktörü, Türk Telekom International Genel Müdürü Erişim Sağlayıcıları Birliği - Yönetim Kurulu ÜyeliğiRAMAZAN DEMİR Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792809BIST