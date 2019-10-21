***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2019 15:59
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
LYY Telekomünikasyon A.Ş. 1.925.000.000,00 TRY 55
T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 875.011.884,975 TRY 25
T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 0,01 TRY
TÜRKİYE VARLIK FONU 174.988.115,015 TRY 5
Halka Açık 525.000.000,00 TRY 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794085
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0580
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
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6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,69
|Açılış
|: 279,30
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29