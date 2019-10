***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)LYY Telekomünikasyon A.Ş. 1.925.000.000,00 TRY 55T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 875.011.884,975 TRY 25T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 0,01 TRYTÜRKİYE VARLIK FONU 174.988.115,015 TRY 5Halka Açık 525.000.000,00 TRY 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794085BIST