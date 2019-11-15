***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sedat Tezerişener 31.12.2019 tarihi itibariyle emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacak olup yerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Erenler Fabrikası - Fabrika Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Onur Vural atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799223BIST