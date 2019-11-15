***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2019 18:07
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sedat Tezerişener 31.12.2019 tarihi itibariyle emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacak olup yerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Erenler Fabrikası - Fabrika Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Onur Vural atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799223
BIST
18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7369
18:056,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05270,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,83
|Açılış
|: 271,08
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3937
|7,4308
|% 0,17
|
|Frank
|5,7837
|5,8186
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5281
|1,5358
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|-4,22
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|1,05
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT