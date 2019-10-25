***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2019 18:25
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, 25.10.2019 Arif Nuri Bulut Denetim Komitesi Başkanı Umut Kolcuoğlu Denetim Komitesi Üyesi Aykut Özüner Genel Müdür Ahmet Canbeyli Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794966
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|
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|
|DITAS
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|
|EGCYH
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|
|MERIT
|11,21
|14.684
|% -9,52
|
|QNBFL
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|191.821
|% -6,45
|
|KRONT
|8,70
|3.598.742
|% -5,13
|
|OSTIM
|1,24
|115.250.154
|% -4,62
|
|EMNIS
|1,11
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|7,4148
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|Frank
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|Riyal
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|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.505
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|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,41
|
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|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,21
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|Gümüş Gr.
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|3,35
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|61,98
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