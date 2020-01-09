***TUKAS* *BEYAZ* *AKCNS* *SKBNK* *FLAP* *PARSN* *ITTFH* *IHLAS* *YKBNK* *IZMDC* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***TUKAS******BEYAZ******AKCNS******SKBNK******FLAP******PARSN******ITTFH******IHLAS******YKBNK******IZMDC******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKCNS, BEYAZ, CRDFA, FLAP, IHLAS, ITTFH, IZMDC, PARSN, SKBNK, TUKAS, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKCNS 1 AKÇANSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E AKKÖK HOLDING A.S. 56.747,871BEYAZ 2 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E SEDA TURAN 2,200BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E SEDA TURAN 30.058,600CRDFA 4 CREDITWEST FAKTORING A.S. E AHMET AGABABAOGLU 39.000,000FLAP 5 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 14,000FLAP 6 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 5.246,000FLAP 7 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 10.100,000FLAP 8 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SEDA TURAN 574.463,000IHLAS 9 IHLAS HOLDING A.S. E SABAHATTIN TURAN 1,000ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 250.000,000IZMDC 11 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E CIHAN SÜTSURUP 100.000,000PARSN 12 PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. E BURÇIN GÜMÜS 14.745,000SKBNK 13 SEKERBANK T.A.S. E SABAHATTIN TURAN 1,000TUKAS TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E BURÇIN GÜMÜS 30.000,000TUKAS 15 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E OYLUM ÖZKAYA KORKMAZ 36.500,000TUKAS 16 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E ÜSTÜN CAN KABAKLI 20.000,000TUKAS 17 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E ÜSTÜN CAN KABAKLI 38.745,000YKBNK 18 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E AKKÖK HOLDING A.S. 4.607.956,905(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810939BIST