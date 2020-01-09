***TUKAS* *BEYAZ* *AKCNS* *SKBNK* *FLAP* *PARSN* *ITTFH* *IHLAS* *YKBNK* *IZMDC* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm
09.01.2020 17:25
***TUKAS******BEYAZ******AKCNS******SKBNK******FLAP******PARSN******ITTFH******IHLAS******YKBNK******IZMDC******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKCNS, BEYAZ, CRDFA, FLAP, IHLAS, ITTFH, IZMDC, PARSN, SKBNK, TUKAS, YKBNK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKCNS 1 AKÇANSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E AKKÖK HOLDING A.S. 56.747,871
BEYAZ 2 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E SEDA TURAN 2,200
BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E SEDA TURAN 30.058,600
CRDFA 4 CREDITWEST FAKTORING A.S. E AHMET AGABABAOGLU 39.000,000
FLAP 5 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 14,000
FLAP 6 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 5.246,000
FLAP 7 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 10.100,000
FLAP 8 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SEDA TURAN 574.463,000
IHLAS 9 IHLAS HOLDING A.S. E SABAHATTIN TURAN 1,000
ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E CIHAN SÜTSURUP 250.000,000
IZMDC 11 IZMIR DEMIR ÇELIK SANAYI A.S. E CIHAN SÜTSURUP 100.000,000
PARSN 12 PARSAN MAKINA PARÇALARI SAN.A.S. E BURÇIN GÜMÜS 14.745,000
SKBNK 13 SEKERBANK T.A.S. E SABAHATTIN TURAN 1,000
TUKAS TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E BURÇIN GÜMÜS 30.000,000
TUKAS 15 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E OYLUM ÖZKAYA KORKMAZ 36.500,000
TUKAS 16 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E ÜSTÜN CAN KABAKLI 20.000,000
TUKAS 17 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E ÜSTÜN CAN KABAKLI 38.745,000
YKBNK 18 YAPI VE KREDI BANKASI A.S. E AKKÖK HOLDING A.S. 4.607.956,905
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810939
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