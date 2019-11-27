***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TUKAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TUKAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Tukaş Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (TUKAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TUKAS.E payında 28/11/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle internetten emir iletilmesinin kısıtlanması tedbiri uygulanacaktır.Ayrıca, Yönerge'nin 6'ncı maddesinde belirtilen, ilgili payın piyasasındaki emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/11/2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle internetten emir iletilmesinin kısıtlanması, açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/12/2019'dur.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıNurullah KARAHAN39023846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800712BIST