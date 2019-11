***TUKAS* *PRZMA* *HDFGS* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***TUKAS******PRZMA******HDFGS******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, HDFGS, PRZMA, TUKASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET KOCAER 720,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E AYDIN GENÇALIOGLU 7.600,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E AYSE ÇIZMECI 1.920,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E BEKIR KAPLAN 3.680,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E EMRULLAH MERT 4.816,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E ERKAN VARLI 1.112,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E FAHRI ARMAN 4.040,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E HARUN YAVUZ 4.920,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN AYDIN 11.160,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN DURMAZ 3.920,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN OSMA 2.400,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN USLU 4.880,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E MEHMET MERT 5.936,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E MEHMET SAKIR DEMIROGLU 5.280,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA BAKICI 4.120,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA DURMAZ 1.120,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E NECATI TASPINAR 20.960,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN BAS 920,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E SEYIT AHMET EKICI 3.024,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E SÖDI NAMA 4.720,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E YAKUP DEMIR 928,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E YAKUP KÖZ 5.120,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E YUSUF ÖZER 21.760,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E ZEKI ÖZÇEKIÇ 1.560,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM GÖKBULUT 2.048,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E ISHAK SEME 960,000HDFGS 27 HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SONER POLAT 25.681,000PRZMA 28 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E RASIT KURU 2.500.000,000TUKAS 29 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E SONER POLAT 253.826,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796371BIST