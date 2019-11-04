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***TUKAS* *PRZMA* *HDFGS* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

04.11.2019 17:05
GÜNCEL HABERLER

***TUKAS******PRZMA******HDFGS******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, HDFGS, PRZMA, TUKAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET KOCAER 720,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E AYDIN GENÇALIOGLU 7.600,000
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E AYSE ÇIZMECI 1.920,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E BEKIR KAPLAN 3.680,000
BERA 5 BERA HOLDING A.S. E EMRULLAH MERT 4.816,000
BERA 6 BERA HOLDING A.S. E ERKAN VARLI 1.112,000
BERA 7 BERA HOLDING A.S. E FAHRI ARMAN 4.040,000
BERA 8 BERA HOLDING A.S. E HARUN YAVUZ 4.920,000
BERA 9 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN AYDIN 11.160,000
BERA 10 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN DURMAZ 3.920,000
BERA 11 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN OSMA 2.400,000
BERA 12 BERA HOLDING A.S. E HÜSEYIN USLU 4.880,000
BERA 13 BERA HOLDING A.S. E MEHMET MERT 5.936,000
BERA 14 BERA HOLDING A.S. E MEHMET SAKIR DEMIROGLU 5.280,000
BERA 15 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA BAKICI 4.120,000
BERA 16 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA DURMAZ 1.120,000
BERA 17 BERA HOLDING A.S. E NECATI TASPINAR 20.960,000
BERA 18 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN BAS 920,000
BERA 19 BERA HOLDING A.S. E SEYIT AHMET EKICI 3.024,000
BERA 20 BERA HOLDING A.S. E SÖDI NAMA 4.720,000
BERA 21 BERA HOLDING A.S. E YAKUP DEMIR 928,000
BERA 22 BERA HOLDING A.S. E YAKUP KÖZ 5.120,000
BERA 23 BERA HOLDING A.S. E YUSUF ÖZER 21.760,000
BERA 24 BERA HOLDING A.S. E ZEKI ÖZÇEKIÇ 1.560,000
BERA 25 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM GÖKBULUT 2.048,000
BERA 26 BERA HOLDING A.S. E ISHAK SEME 960,000
HDFGS 27 HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E SONER POLAT 25.681,000
PRZMA 28 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E RASIT KURU 2.500.000,000
TUKAS 29 TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. E SONER POLAT 253.826,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796371


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QNBFL 31,44 591.566 % 15,00  
GLBMD 1,24 1.992.533 % 14,81  
ALKA 4,36 19.895.062 % 8,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3747 7,4116 % 0,18  
Frank 5,7853 5,8201 % 0,33  
Riyal 1,5237 1,5314 % 0,43  
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