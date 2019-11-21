***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBugün saat 14.55'te Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından sehven yapılan hatalı bildirim sonucu sistemde bulunan Esas Sözleşmemiz silinmiştir. Bu nedenle 22.04.2019 tarihinde güncellediğimiz Esas Sözleşmemizi ekte tekrar gönderiyoruz.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 12/04/2019 22/04/2019 98146 12/04/2019 22/04/2019 981429 12/04/2019 22/04/2019 981430 12/04/2019 22/04/2019 9814Geçici 1 12/04/2019 22/04/2019 9814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799955BIST