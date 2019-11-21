***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.11.2019 16:51
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Bugün saat 14.55'te Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından sehven yapılan hatalı bildirim sonucu sistemde bulunan Esas Sözleşmemiz silinmiştir. Bu nedenle 22.04.2019 tarihinde güncellediğimiz Esas Sözleşmemizi ekte tekrar gönderiyoruz.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 12/04/2019 22/04/2019 9814
6 12/04/2019 22/04/2019 9814
29 12/04/2019 22/04/2019 9814
30 12/04/2019 22/04/2019 9814
Geçici 1 12/04/2019 22/04/2019 9814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799955
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
18:056,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
18:05269,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,45
|Açılış
|: 269,36
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3426
|7,3795
|% 0,05
|
|Frank
|5,7258
|5,7603
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5162
|1,5239
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,86
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,93
|
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