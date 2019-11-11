***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.560.886 -2.560.886 -2.560.886Transferler6.293.290 -6.293.290Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)938 14.123 15.412.221 15.427.282 15.427.282Dönem Sonu Bakiyeler27.265.000 1.894.212 122.392 32.370.320 -428.950 33.394 -168.061.882 15.412.221 153.991.707 153.991.707Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.265.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323Transferler12.905 35.625.471 -35.625.471 12.905 12.905Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)92.538.404 92.538.404 92.538.404Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.180.226 57.584 -255.979 -1.378.621 -1.378.621Dönem Sonu Bakiyeler27.265.000 1.894.212 121.454 31.190.094 47.237 -132.692.390 92.538.404 265.749.010 265.749.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.441.587 -1.964.824Dönem Karı (Zararı)92.538.404 15.412.221Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)92.538.404 15.412.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.187.288 25.688.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 5.617.982 6.799.900Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.078.769 4.447.989Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.203.119 1.182.459Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler148.500Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 -272.850 3.265.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.499.917 289.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.197.550 101.194Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.734 188.538Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler291.633Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.835.726 23.892.965Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-77.197Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.989.459 23.549.237Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8.628.100 420.925Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.474.367Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-27.548.230 -9.373.867Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-368.456Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-368.456İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.509.480 -43.065.308Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.961.929 -6.891.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.961.929 -6.891.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.248.644 -16.506.318İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.248.644 -16.506.318Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-95.069.695 -122.711.217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.202.711 -3.682.807Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.258.181 99.582.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.258.181 99.582.410Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.296.182Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.333.856 6.458.030İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.333.856 6.458.030Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.058.396İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.618.538 3.448.750Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.107.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.489.193 3.448.750Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-62.158.364 -1.964.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-283.223YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.661.393 -113.276.919Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-26.661.393 940.738Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-26.841.393 940.738Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri180.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-114.217.657Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-114.217.657FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.002.264 117.815.467Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri89.002.264 117.815.467Kredilerden Nakit Girişleri89.002.264 117.815.467YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-100.716 2.573.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-100.716 2.573.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.462.441 5.297.360DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.361.725 7.871.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 4.361.725 437.060Ticari Alacaklar5 170.974.408 95.240.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 170.974.408 95.240.980Diğer Alacaklar7.846.020 6.597.376İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.846.020 6.597.376Stoklar6 315.197.909 214.744.190Peşin Ödenmiş Giderler7 7.144.268 4.924.308Diğer Dönen Varlıklar11 7.745.117 8.727.267ARA TOPLAM513.269.447 330.671.181TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR513.269.447 330.671.181DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar148.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.703.245 20.703.245Maddi Duran Varlıklar8 246.685.186 230.976.822Maddi Olmayan Duran Varlıklar198.354 247.329Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar198.354 247.329Peşin Ödenmiş Giderler17.250Ertelenmiş Vergi Varlığı45.465.275 17.917.045Diğer Duran Varlıklar28.281.399 18.191.518TOPLAM DURAN VARLIKLAR341.333.459 288.201.709TOPLAM VARLIKLAR854.602.906 618.872.890KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14 263.430.787 208.017.809İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14 263.430.787 208.017.809Banka Kredileri14 251.950.077 197.049.757Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 11.480.710 10.968.052Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 68.742.701 31.799.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14 68.742.701 31.799.491Banka Kredileri14 68.742.701 31.799.491Ticari Borçlar5 143.449.509 95.665.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.050.000 6.500.001İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 142.399.509 89.165.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.656.378 1.019.308Diğer Borçlar1.935.190 587.813İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.935.190 587.813Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 9.173.433 4.537.124İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 9.173.433 4.537.124Kısa Vadeli Karşılıklar3.210.872 3.155.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar172.025Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.210.872 2.983.694Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.241.000 660.408İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.241.000 660.408ARA TOPLAM494.839.870 345.443.367TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER494.839.870 345.443.367UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14 91.147.087 97.862.371İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar91.147.087 97.862.371Banka Kredileri14 61.605.976 61.348.528Kiralama İşlemlerinden Borçlar29.541.111 36.513.843Uzun Vadeli Karşılıklar2.866.939 990.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.866.939 990.829TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.014.026 98.853.200TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER588.853.896 444.296.567ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar265.749.010 174.576.323Ödenmiş Sermaye272.650.000 272.650.000Sermaye Düzeltme Farkları1.894.212 1.894.212Paylara İlişkin Primler (İskontolar)121.454 121.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.190.094 32.312.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.190.094 32.312.736Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.190.094 32.370.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-57.584Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.237 34.332Yasal Yedekler47.237 34.332Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-132.692.391 -168.061.882Net Dönem Karı veya Zararı92.538.404 35.625.471TOPLAM ÖZKAYNAKLAR265.749.010 174.576.323TOPLAM KAYNAKLAR854.602.906 618.872.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 486.405.179 240.649.684 168.609.634 92.726.130Satışların Maliyeti12 -350.882.739 -180.204.108 -116.441.868 -58.336.464TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)135.522.440 60.445.576 52.167.766 34.389.666BRÜT KAR (ZARAR)135.522.440 60.445.576 52.167.766 34.389.666Genel Yönetim Giderleri-7.513.880 -5.914.806 -3.698.962 -2.787.282Pazarlama Giderleri-21.880.444 -13.540.876 -9.510.497 -4.824.482Araştırma ve Geliştirme Giderleri-888.918 -487.807 -388.045 -309.394Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15.039.217 27.167.010 6.839.353 19.192.082Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.068.533 -16.337.640 -7.063.295 -12.084.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)109.209.882 51.331.457 38.346.320 33.576.110Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler107.624 368.456 353.009TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri272.852 -835.555 17.413 -285.241FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)109.590.358 50.864.358 38.363.733 33.643.878Finansman Gelirleri13 17.948.586 17.093.384 12.709.063 11.346.869Finansman Giderleri13 -62.548.770 -61.919.388 -19.960.320 -35.260.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.990.174 6.038.354 31.112.476 9.730.219Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27.548.230 9.373.867 28.268.857 -979.156Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27.548.230 9.373.867 28.268.857 -979.156SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.538.404 15.412.221 59.381.333 8.751.063DÖNEM KARI (ZARARI)92.538.404 15.412.221 59.381.333 8.751.063Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları92.538.404 15.412.221 59.381.333 8.751.063Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.513.110 224.538 19.036 424.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.513.110 224.538 19.036 424.043Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar332.884 -44.909 -4.188 -44.909DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.180.226 179.629 14.848 379.134TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.358.178 15.591.850 59.396.181 9.130.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları91.358.178 15.591.850 59.396.181 9.130.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798137BIST