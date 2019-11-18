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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2019 18:10
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***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2018 ve 31.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikamız için alınan 135736 numaralı Yatırım Teşvik Belgesinin 91,4 milyon TL gerçekleşen yatırım tutarı üzerinden T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden tamamlanma vizesi alınmıştır. Belge kapsamında yararlanılacak destek unsurları  yatırım tutarı üzerinden %45 yatırıma katkı oranı ile 41,1 milyon TL yatırım indirimi, %25 oranından  22,9 milyon TL Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 Yıl ile sınırlı) şeklindedir.
Şirketimizin hali hazırda Akhisar Fabrikasına ait 52,7 Milyon TL (Belge N504577), Torbalı Fabrikasına ait 43 Milyon TL (Belge N129990) ve Manyas Fabrikasına ait 11 Milyon TL (Belge N135850) olmak üzere toplam 106,7 Milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgeleri bulunmakta olup yatırımlarımız  devam etmektedir.
 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799509


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