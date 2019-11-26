***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 26.11.2019 tarihli toplantısındaŞirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nden uzun vadeli olarak kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere maliki olduğumuz Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No : 51 Torbalı İZMİR adresindeki fabrikamız üzerine 114.400.000 TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası) tutarında 1. derecede Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne ipotek tesis edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800517BIST