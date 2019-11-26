***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 18:11
***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 26.11.2019 tarihli toplantısında
Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nden uzun vadeli olarak kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere maliki olduğumuz Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No : 51 Torbalı İZMİR adresindeki fabrikamız üzerine 114.400.000 TL (Yüzondörtmilyondörtyüzbin Türk Lirası) tutarında 1. derecede Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne ipotek tesis edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800517
BIST
18:05105.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 600,67
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.162
En Düşük
104.718
18:055,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0241
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7703
En Düşük
5,7327
18:056,3558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3601
En Düşük
6,3208
18:05270,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,00
|Açılış
|: 270,51
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
271,24
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|170.185.308
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.773.111
|% 19,92
|
|ANELE
|2,76
|25.802.957
|% 18,97
|
|DERAS
|2,91
|65.441.039
|% 15,48
|
|MTRYO
|2,67
|3.417.432
|% 14,10
|
|EGCYH
|0,10
|12.501
|% -9,09
|
|IHEVA
|2,29
|2.917.985
|% -8,40
|
|UFUK
|2,14
|70.850
|% -8,15
|
|ESCOM
|1,13
|34.863.460
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|7.104.460
|% -5,53
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|GARAN
|10,01
|504.758.560
|% 0,81
|
|ASELS
|18,84
|461.830.324
|% 0,64
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,48
|180.513.831
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|167.812.084
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3843
|7,4214
|% 0,00
|
|Frank
|5,7519
|5,7866
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|5,12
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,04
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 705, 51 artarak (% 0.54 ) 130, 433
-
17:59XU100
Endeks 105, 963 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 953.00 milyon TL de
-
17:59AYCES
Yüzde 5.88 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 263, 679 adet işlem
-
17:58BOSSA
Yüzde 4.22 oranında artışla 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 778, 769 adet işlem
-
17:55BOSSA
Yüzde 4.50 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 754, 892 adet işlem