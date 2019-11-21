***TUKAS* *TURKR*** TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***TUKAS******TURKR*** TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler [TUKAS]İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTürkerler İnşaat Esas SözleşmeBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No1 21/11/2019 21/11/2019 0000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799922BIST