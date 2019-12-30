***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıİSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÜlker ürünlerinin yurtdışına satışı ve pazarlanmasıSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi20,250,000 TRYİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27/12/2019Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı20,249,999 TRYBeher Pay Fiyatı3,8024Toplam Tutar77,000,000 TRYSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)99,9Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)0,01Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,62İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,29Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖNEMLİ BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIRSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı31.12.2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR KAPSAMINDA HESAPLANACAKTIRVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiANA ORTAKLIĞA AİT ŞİRKETLERDE YÖNETİCİVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/12/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedenizorunlu değildirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarÜlker Bisküvi Sanayi A.Ş. yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarının yaygınlaşması, daha çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına yüzde 100 oranında sahibi olduğu İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.'nin, toplam 20.250.000 adet hissesinin 20.249.999 adedini 77.000.000 Türk Lirası (yetmiş yedi milyon) bedel ile devretmeye karar vermiştir. Hisse devir tarihi itibariyle İstanbul Gıda'nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'de kalacak, İstanbul Gıda'nın 27/12/2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir toplam temettü tutarı da yine şirketimiz uhdesinde kalacaktır. Yeni iş modelinde İstanbul Gıda ile masraf+ kar marjı prensibi ile çalışılacak olup, Ülker Bisküvi ihracat kayıtlı satışlarını yönetmeye devam edecektir. Bu yeni yapılanma ile Ülker Bisküvi'nin satış, karlılık ve büyüme hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805871BIST