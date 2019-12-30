GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

30.12.2019 17:38
GÜNCEL HABERLER



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ülker ürünlerinin yurtdışına satışı ve pazarlanması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20,250,000 TRY
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27/12/2019
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
20,249,999 TRY
Beher Pay Fiyatı
3,8024
Toplam Tutar
77,000,000 TRY
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
99,9
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,01
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,62
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,29
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
ÖNEMLİ BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
31.12.2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR KAPSAMINDA HESAPLANACAKTIR
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
ANA ORTAKLIĞA AİT ŞİRKETLERDE YÖNETİCİ
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
zorunlu değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarının yaygınlaşması, daha çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına yüzde 100 oranında sahibi olduğu İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.'nin, toplam  20.250.000  adet hissesinin  20.249.999 adedini 77.000.000 Türk Lirası (yetmiş yedi milyon) bedel ile devretmeye karar vermiştir.  Hisse devir tarihi itibariyle İstanbul Gıda'nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'de kalacak, İstanbul Gıda'nın 27/12/2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir toplam temettü tutarı da yine şirketimiz uhdesinde kalacaktır. Yeni iş modelinde İstanbul Gıda ile masraf+ kar marjı prensibi ile çalışılacak olup, Ülker Bisküvi ihracat kayıtlı satışlarını yönetmeye devam edecektir. Bu yeni yapılanma ile Ülker Bisküvi'nin satış, karlılık ve büyüme hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805871


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.754
Değişim :  0,94% |  1.070,36
Açılış :  114.057  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
114.962 En Düşük
114.057
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKUR 192.899,80 382.899 % 20,04  
IHGZT 5,68 9.072.715 % 19,83  
BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
IHYAY 1,03 119.507.368 % 13,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7725 7,8115 % 0,08  
Frank 6,1150 6,1518 % 0,42  
Riyal 1,5798 1,5877 % -0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,41  
Altın Gr. 289 289 0,06  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,72 66,72 -0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru