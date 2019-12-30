***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
30.12.2019 17:38
***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ülker ürünlerinin yurtdışına satışı ve pazarlanması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20,250,000 TRY
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27/12/2019
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
20,249,999 TRY
Beher Pay Fiyatı
3,8024
Toplam Tutar
77,000,000 TRY
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
99,9
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,01
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,62
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,29
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
ÖNEMLİ BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
31.12.2019 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR KAPSAMINDA HESAPLANACAKTIR
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
ANA ORTAKLIĞA AİT ŞİRKETLERDE YÖNETİCİ
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/12/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
zorunlu değildir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. yurt dışındaki yatırım ve satış teşkilatlarının yaygınlaşması, daha çok bu ülke merkezlerindeki işlerin gelişimine odaklanmak ve verimlilik sağlamak adına yüzde 100 oranında sahibi olduğu İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş.'nin, toplam 20.250.000 adet hissesinin 20.249.999 adedini 77.000.000 Türk Lirası (yetmiş yedi milyon) bedel ile devretmeye karar vermiştir. Hisse devir tarihi itibariyle İstanbul Gıda'nın yarattığı ve yaratacağı değer Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'de kalacak, İstanbul Gıda'nın 27/12/2019 itibariyle operasyonlarından doğan net alacak tutarı ile dağıtılabilir toplam temettü tutarı da yine şirketimiz uhdesinde kalacaktır. Yeni iş modelinde İstanbul Gıda ile masraf+ kar marjı prensibi ile çalışılacak olup, Ülker Bisküvi ihracat kayıtlı satışlarını yönetmeye devam edecektir. Bu yeni yapılanma ile Ülker Bisküvi'nin satış, karlılık ve büyüme hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805871
BIST