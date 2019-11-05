***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 -67.666 16.025 124.497 547.163 397.259 2.294.994 268.543 2.563.537Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-10.652 -10.652 -288 -10.940Düzeltmelerden Sonraki Tutar342.000 108.056 -559.686 659.037 -15.401 743.710 -67.666 16.025 124.497 536.511 397.259 2.284.342 268.255 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.960 -5.141 -12.090 85.091 572.062 637.962 146.694 784.656Kar Payları-88.000 -88.000 -13.877 -101.877Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-31 -31 -12 -43Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 639.119 -17.361 714.491 -79.756 101.116 124.497 828.719 572.062 2.834.273 401.060 3.235.333Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 647.779 -21.173 1.099.942 -89.429 52.481 131.587 822.885 700.779 3.296.237 383.495 3.679.732Transferler6.798 693.981 -700.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)366 142.346 -2.734 -45.876 740.723 834.825 96.997 931.822Dönem Sonu Bakiyeler342.000 108.056 -498.670 647.779 -20.807 1.242.288 -92.163 6.605 138.385 1.516.866 740.723 4.131.062 480.492 4.611.554Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI268.460 -128.562Dönem Karı (Zararı)818.146 644.656Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)818.146 644.656Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler347.412 300.567Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12, 14 126.114 107.517Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.386 8.362Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.154 5.256Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-19 -115Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 10.559 3.221Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler195.365 244.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler79.639 59.846Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler874 226Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler114.852 184.417Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-83 -102Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-19.935 98.747Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-331.352 -151.225Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler311.417 249.972Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 188.390 168.241Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.692 978Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.692 978Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-145.583 -320.963Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.934 -6.702İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-731.909 -951.022Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-641.048 -948.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-591.357 -915.104İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.691 -33.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.608 -16.978Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-67.738 76.079Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.278 -54.676İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.936 136.809İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-72.214 -191.485Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.237 -6.567Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları433.649 -5.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-56.648 -46.984Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-362 -113Vergi İadeleri (Ödemeleri)-108.546 -75.704Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 367 38YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI207.632 1.832.904Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 40.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.518 29.248Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.518 29.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.567 -198.181Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.410 -193.822Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.157 -4.359Verilen Nakit Avans ve Borçlar-336.478 -68.193İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-336.478 -68.193Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.406 59.483Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler2.406 59.483Alınan Temettüler83 102Alınan Faiz331.352 151.225Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)282.318 1.818.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.951 -859.928Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri320.342 309.462Kredilerden Nakit Girişleri320.342 309.462Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-98.442 -749.197Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.258 -729.707Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-20.184 -19.490İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış17 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -239.907Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 1.901Ödenen Faiz-260.868 -182.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)437.141 844.414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)437.141 844.414DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.378.761 3.189.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.815.902 4.034.279Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.815.902 3.378.761Finansal Yatırımlar721 702Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 721 702Ticari Alacaklar2.566.250 1.899.086İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 2.156.046 1.564.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 410.204 334.397Diğer Alacaklar370.225 39.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 22 337.105 627İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 33.120 38.554Türev Araçlar9 307.072 323.087Stoklar10 681.432 604.554Peşin Ödenmiş Giderler94.819 76.058İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 10.356 36.368İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler84.463 39.690Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.606 16.899Diğer Dönen Varlıklar50.442 53.503ARA TOPLAM7.891.469 6.391.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.891.469 6.391.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.490.059 1.340.221Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 1.490.059 1.340.221Diğer Alacaklar365 234İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 365 234Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 21.036 21.036Maddi Duran Varlıklar12 2.337.141 2.276.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar620.802 589.733Şerefiye13 346.740 331.975Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 274.062 257.758Peşin Ödenmiş Giderler7.222 9.628İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.222 9.628Ertelenmiş Vergi Varlığı20 58.417 40.823TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.535.042 4.278.041TOPLAM VARLIKLAR12.426.511 10.669.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 355.486 85.519Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 2.531.162 369.129Ticari Borçlar1.142.756 1.114.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 22 590.244 520.308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 552.512 593.789Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar42.525 33.332Diğer Borçlar9.255 6.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 22 1.194 1.177İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.061 5.631Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.468 37.351Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 92.927 15.214Kısa Vadeli Karşılıklar266.716 142.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar60.590 51.301Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar206.126 90.968Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.656 41.146ARA TOPLAM4.494.951 1.844.865TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.494.951 1.844.865UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.932.969 4.791.105Uzun Vadeli Karşılıklar143.663 115.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar143.663 115.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 243.374 238.826TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.320.006 5.145.275TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.814.957 6.990.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.131.062 3.296.237Ödenmiş Sermaye342.000 342.000Sermaye Düzeltme Farkları108.056 108.056Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-498.670 -498.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.869.260 1.726.548Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.869.260 1.726.548Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)647.779 647.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.807 -21.173Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.242.288 1.099.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-85.558 -36.948Yabancı Para Çevrim Farkları-92.163 -89.429Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)6.605 52.481Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6.605 52.481Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler138.385 131.587Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.516.866 822.885Net Dönem Karı veya Zararı740.723 700.779Kontrol Gücü Olmayan Paylar480.492 383.495TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.611.554 3.679.732TOPLAM KAYNAKLAR12.426.511 10.669.872Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.655.967 4.157.633 1.893.109 1.437.674Satışların Maliyeti16 -4.110.466 -3.064.072 -1.394.946 -1.052.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.545.501 1.093.561 498.163 385.077BRÜT KAR (ZARAR)1.545.501 1.093.561 498.163 385.077Genel Yönetim Giderleri17 -161.202 -114.177 -66.617 -39.600Pazarlama Giderleri17 -533.526 -416.353 -153.876 -145.685Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -13.540 -9.868 -4.451 -3.093Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler57.762 120.608 9.607 71.551Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-60.302 -95.046 -22.614 -46.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)834.693 578.725 260.212 221.387Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler960.688 2.565.490 264.157 1.603.173Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-304.079 -290.904 -293.818 -282.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.491.302 2.853.311 230.551 1.541.740Finansman Gelirleri18 522.995 438.789 438.376 420.940Finansman Giderleri19 -1.007.761 -52.428Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.162 -44.399 14.256 -4.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)818.146 644.656 272.766 256.695DÖNEM KARI (ZARARI)818.146 644.656 272.766 256.695Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.423 72.594 19.252 35.856Ana Ortaklık Payları740.723 572.062 253.514 220.839Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç 21 2,17000000 1,67000000 0,74000000 0,65000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar142.676 -7.618 -205.796 -438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)413 -2.512 583 -547Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları149.838 -5.903 -217.118 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.575 797 10.739 109Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-83 502 -117 109Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-7.492 295 10.856 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-29.000 147.618 -46.252 95.639Yabancı Para Çevrim Farkları16.876 62.526 -16.441 48.433Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)16.876 62.526 -16.441 48.433Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-58.815 109.605 -38.219 60.520Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-58.815 109.605 -38.219 60.520Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.939 -24.513 8.408 -13.314Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi12.939 -24.513 8.408 -13.314DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.676 140.000 -252.048 95.201TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)931.822 784.656 20.718 351.896Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar96.997 146.694 15.332 85.736Ana Ortaklık Payları834.825 637.962 5.386 266.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796769BIST