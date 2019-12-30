***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin olarak, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ‘ye 138.033.925 Amerikan Doları (yaklaşık 820.000.000 Türk Lirası) tutarında temettü ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805873BIST