***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRevize edilen Risk Komitesi çalışma esasları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805221BIST