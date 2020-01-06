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***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

06.01.2020 12:24
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***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
06/01/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
06/01/2020
Sıra Açma Saati
13:00
Açıklamalar

UMPAS.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 13:00'te Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807701


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SNPAM 5,77 9.301.444 % 13,36  
ALGYO 93,05 135.166.831 % 9,60  
SONME 5,24 19.124.255 % 7,60  
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Riyal 1,5881 1,5961 % 0,03  
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Tam 2.001 2.051 32,97  
Yarım 967 992 15,95  
Çeyrek 485 496 7,97  
Gümüş.Ons 18,39 18,42 0,38  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,08  
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