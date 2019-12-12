***UMPAS* *HALKS* *HURGZ* *ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******HALKS******HURGZ******ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler HALKS, HURGZ, ITTFH, UMPASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E HALIL BÜLENT AY 5.759,000HURGZ 2 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E AKDERE INSAAT TURIZMTEKS.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI. 6.430.000,000ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E EMRE BAYDOGAN 250.000,000UMPAS 4 UMPAS HOLDING A.S E ABDUSSAMET ÇETIN 875,000UMPAS 5 UMPAS HOLDING A.S E AYSE FIDAN 5.740,000UMPAS 6 UMPAS HOLDING A.S E FIKRI GÜRCAN 21.420,000UMPAS 7 UMPAS HOLDING A.S E HALIL NERGIZ 1.855,000UMPAS 8 UMPAS HOLDING A.S E NECATI ORUÇ 2.590,000UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E NURHAN CESUR 1.365,000UMPAS 10 UMPAS HOLDING A.S E SAMI ÖZER 12.565,000UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E SELIME KAHRAMAN 3.955,000UMPAS 12 UMPAS HOLDING A.S E TAHIR SEYFI 13.790,000UMPAS 13 UMPAS HOLDING A.S E ISMAIL GETIR 2.555,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803202BIST