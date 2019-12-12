***UMPAS* *HALKS* *HURGZ* *ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
12.12.2019 16:44
***UMPAS******HALKS******HURGZ******ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HALKS, HURGZ, ITTFH, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E HALIL BÜLENT AY 5.759,000
HURGZ 2 HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. E AKDERE INSAAT TURIZMTEKS.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI. 6.430.000,000
ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E EMRE BAYDOGAN 250.000,000
UMPAS 4 UMPAS HOLDING A.S E ABDUSSAMET ÇETIN 875,000
UMPAS 5 UMPAS HOLDING A.S E AYSE FIDAN 5.740,000
UMPAS 6 UMPAS HOLDING A.S E FIKRI GÜRCAN 21.420,000
UMPAS 7 UMPAS HOLDING A.S E HALIL NERGIZ 1.855,000
UMPAS 8 UMPAS HOLDING A.S E NECATI ORUÇ 2.590,000
UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E NURHAN CESUR 1.365,000
UMPAS 10 UMPAS HOLDING A.S E SAMI ÖZER 12.565,000
UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E SELIME KAHRAMAN 3.955,000
UMPAS 12 UMPAS HOLDING A.S E TAHIR SEYFI 13.790,000
UMPAS 13 UMPAS HOLDING A.S E ISMAIL GETIR 2.555,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803202
BIST