***UMPAS* *HALKS* *PRZMA* *RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
30.10.2019 17:42
***UMPAS******HALKS******PRZMA******RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler HALKS, PRZMA, RALYH, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
HALKS 1 HALK SIGORTA A.S. E YASEMEN DOLAR 1.071,930
PRZMA 2 PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TIC. A.S. E HARUN SÖNMEZ 170.000,000
RALYH 3 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E SIBEL ÇAGLAYAN 2.603,000
UMPAS 4 UMPAS HOLDING A.S E ADIL SAHIN 9.100,000
UMPAS 5 UMPAS HOLDING A.S E AVNI YÜKSEL 20.545,000
UMPAS 6 UMPAS HOLDING A.S E OSMAN ZIHNI SEN 13.265,000
UMPAS 7 UMPAS HOLDING A.S E SÜLEYMAN KARABIGA 4.515,000
UMPAS 8 UMPAS HOLDING A.S E ÜLKÜ BILGIN 1.260,000
UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E IBRAHIM ÇÜMEN 34.090,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795424
BIST