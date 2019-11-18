***UMPAS* *ITTFH* *PETKM* *HLGYO* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.11.2019 17:00
***UMPAS******ITTFH******PETKM******HLGYO******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler FORMT, HLGYO, ITTFH, PETKM, UMPAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
FORMT 1 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E YASAR GÖCEK 163.361,193
FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E YASAR GÖCEK 1.444.100,096
HLGYO 3 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ASUNIM YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI INSAAT MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 4.132.626,659
HLGYO 4 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ASUNIM YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI INSAAT MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 10.571.952,582
HLGYO 5 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ASUNIM YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI INSAAT MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 16.262.159,370
ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E YASAR GÖCEK 15.000,000
PETKM 7 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 3.678,000
PETKM 8 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 246.322,000
UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E EROL YILMAZ 3.395,000
UMPAS 10 UMPAS HOLDING A.S E HAKAN DOGA 1.925,000
UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E HAMIT KAHRAMAN 19.355,000
UMPAS 12 UMPAS HOLDING A.S E MEHMET YILMAZ 23.065,000
UMPAS 13 UMPAS HOLDING A.S E MUHARREM DOGA 20.090,000
UMPAS 14 UMPAS HOLDING A.S E TEVFIK ÖZBAY 5.390,000
UMPAS 15 UMPAS HOLDING A.S E YUNUS YILMAZ 36.750,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799451
BIST