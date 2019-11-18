***UMPAS* *ITTFH* *PETKM* *HLGYO* *FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******ITTFH******PETKM******HLGYO******FORMT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler FORMT, HLGYO, ITTFH, PETKM, UMPASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **FORMT 1 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E YASAR GÖCEK 163.361,193FORMT 2 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E YASAR GÖCEK 1.444.100,096HLGYO 3 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ASUNIM YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI INSAAT MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 4.132.626,659HLGYO 4 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ASUNIM YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI INSAAT MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 10.571.952,582HLGYO 5 HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ASUNIM YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI INSAAT MÜHENDISLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 16.262.159,370ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E YASAR GÖCEK 15.000,000PETKM 7 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 3.678,000PETKM 8 PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 246.322,000UMPAS 9 UMPAS HOLDING A.S E EROL YILMAZ 3.395,000UMPAS 10 UMPAS HOLDING A.S E HAKAN DOGA 1.925,000UMPAS 11 UMPAS HOLDING A.S E HAMIT KAHRAMAN 19.355,000UMPAS 12 UMPAS HOLDING A.S E MEHMET YILMAZ 23.065,000UMPAS 13 UMPAS HOLDING A.S E MUHARREM DOGA 20.090,000UMPAS 14 UMPAS HOLDING A.S E TEVFIK ÖZBAY 5.390,000UMPAS 15 UMPAS HOLDING A.S E YUNUS YILMAZ 36.750,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799451BIST