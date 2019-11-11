***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.11.2019 11:35
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2019
Genel Kurul Tarihi 14.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Organize San. Bölg. 103. cadde no:130 Uşak Merkez
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu üye seçimi.
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
14.12.2019 tarihinde saat 11:00 de organize sanayi bölgesi 103. cadde no:130 Uşak Merkez adresinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797950
BIST
16:17104.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 668,95
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
16:175,7552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0233
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
16:176,3355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0290
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
16:17270,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,15
|Açılış
|: 270,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,87
|75.245.631
|% 19,58
|
|SEKUR
|4,47
|10.106.620
|% 14,91
|
|AYEN
|3,15
|124.934.142
|% 12,90
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,38
|18.208.744
|% 9,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.108.962
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|CEMAS
|1,15
|72.910.023
|% -6,50
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|THYAO
|13,32
|1.151.026.984
|% -0,15
|
|PGSUS
|75,30
|474.799.423
|% 5,91
|
|ASELS
|19,21
|403.505.746
|% 0,79
|
|GARAN
|9,89
|283.719.324
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,33
|275.783.680
|% 1,75
|
|OZGYO
|1,34
|189.995.317
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,33
|275.783.680
|% 1,75
|
|THYAO
|13,32
|1.151.026.984
|% -0,15
|
|CEMAS
|1,15
|72.910.023
|% -6,50
|
|ISFIN
|2,67
|118.873.649
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3626
|7,3996
|% -0,56
|
|Frank
|5,7903
|5,8252
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5299
|1,5375
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|4,53
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|4,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,31
|
|Yarım
|866
|888
|2,08
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|-0,47
|
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