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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2019 11:35
GÜNCEL HABERLER



***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2019
Genel Kurul Tarihi 14.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Organize San. Bölg. 103. cadde no:130 Uşak Merkez

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu üye seçimi.
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
14.12.2019 tarihinde saat 11:00 de organize sanayi bölgesi 103. cadde no:130 Uşak Merkez adresinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797950


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METRO 2,87 75.245.631 % 19,58  
SEKUR 4,47 10.106.620 % 14,91  
AYEN 3,15 124.934.142 % 12,90  
METAL 1,02 40.013 % 9,68  
DERIM 4,38 18.208.744 % 9,23  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3626 7,3996 % -0,56  
Frank 5,7903 5,8252 % -0,10  
Riyal 1,5299 1,5375 % -0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.463 1.463 4,53  
Altın Gr. 271 271 -0,18  
Cumhuriyet 1.798 1.825 4,00  
Tam 1.791 1.836 4,31  
Yarım 866 888 2,08  
Çeyrek 434 444 1,04  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 0,12  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 0,01  
B. Petrol 61,59 61,59 -0,47  
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