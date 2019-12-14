***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.12.2019 11:47
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 14.12.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2019
Genel Kurul Tarihi 14.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Organize San. Bölg. 103. cadde no:130 Uşak Merkez
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu üye seçimi.
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803513
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.018
18:055,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,8140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,5000
En Düşük
6,4332
18:05275,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,25
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7304
|7,7692
|% 1,59
|
|Frank
|5,8821
|5,9175
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5454
|1,5531
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|6,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,28
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,77
|