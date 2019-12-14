***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 14.12.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.11.2019Genel Kurul Tarihi 14.12.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2019Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe UŞAK MERKEZAdres Organize San. Bölg. 103. cadde no:130 Uşak MerkezGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulu üye seçimi.3 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TUTANAK.pdf - TutanakEk AçıklamalarGENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803513BIST