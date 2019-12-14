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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.12.2019 11:47
GÜNCEL HABERLER



***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 14.12.2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 06.11.2019
Genel Kurul Tarihi 14.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Organize San. Bölg. 103. cadde no:130 Uşak Merkez

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulu üye seçimi.
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803513


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7304 7,7692 % 1,59  
Frank 5,8821 5,9175 % 0,45  
Riyal 1,5454 1,5531 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 6,10  
Altın Gr. 276 276 2,28  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,92 16,96 -0,02  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 64,97 64,97 0,77  
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