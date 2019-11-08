***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalar- 21.06.2019 tarihinde grup şirketimiz Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. nin Uşak-Merkez Beylerhan mevkiinde bulunan 130.467,59 m2 arsası Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne Kdv dahil 16.500.000 TL bedelle satılmıştır.- 11.10.2019 tarihinde grup şirketimiz Nizam İnşaat A.Ş. nin İzmir-Menemen de bulunan 128 parsel 67.903,54 m2 arsası Abdurrahman ALPAĞAT'a Kdv dahil 22.000.000 TL bedelle satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797607BIST