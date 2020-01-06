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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2020 12:14
GÜNCEL HABERLER



***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak SPK' nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda ki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimizin hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketliliğine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807700


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 10.227.750 % 14,61  
SNPAM 5,77 9.301.444 % 13,36  
ALGYO 93,05 135.166.831 % 9,60  
BALAT 1,63 924.694 % 9,40  
SONME 5,24 19.124.255 % 7,60  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8323 7,8716 % 0,58  
Frank 6,1388 6,1757 % 0,30  
Riyal 1,5881 1,5961 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 27,48  
Altın Gr. 303 303 5,45  
Cumhuriyet 2.011 2.041 33,00  
Tam 2.001 2.051 32,97  
Yarım 967 992 15,95  
Çeyrek 485 496 7,97  
Gümüş.Ons 18,39 18,42 0,38  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,08  
B. Petrol 69,50 69,50 0,90  
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