GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.10.2019 18:09
GÜNCEL HABERLER

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YOK Bağımsız Üye Değil
NURETTİN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YOK Bağımsız Üye Değil
YAŞAR ERTUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YOK Bağımsız Üye Değil
ENVER DAĞDAGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil
HİMMET DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil
ŞERİF PEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil
CELALEDDİN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791919


BIST




BIST USD EURO ALTIN
18:0599.649
Değişim :  -2,17% |  -2.210,54
Açılış :  102.147  
Önceki Kapanış :  101.859  
En Yüksek
102.603 En Düşük
99.623
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru