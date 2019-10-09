***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.10.2019 18:09
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YOK Bağımsız Üye Değil
NURETTİN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YOK Bağımsız Üye Değil
YAŞAR ERTUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı YOK Bağımsız Üye Değil
ENVER DAĞDAGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil
HİMMET DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil
ŞERİF PEKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil
CELALEDDİN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YOK Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791919
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