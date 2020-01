***UMPAS* *YGGYO* *TRCAS* *ITTFH* *SNGYO* *NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***UMPAS******YGGYO******TRCAS******ITTFH******SNGYO******NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ITTFH, NIBAS, SNGYO, TRCAS, UMPAS, YGGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **ITTFH 1 ITTIFAK HOLDING A.S. E ABDULVEDUT GÖNÜLALÇAK 688,500ITTFH 2 ITTIFAK HOLDING A.S. E CEMIL ER 2.316,600ITTFH 3 ITTIFAK HOLDING A.S. E EMRE ÖNER 1.125,900ITTFH 4 ITTIFAK HOLDING A.S. E GÖKHAN ÖZÖBUT 243,000ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E MEHMET SAMET KARATAS 2.632,500ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E MEVLÜT KARABAYIR 1.336,500ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA BIRER 1.093,500ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E NURCAN SÜMER 494,100ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E YASIN SIMSEK 137,700ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E ÖMERÜL FARUK GÜLBAHAR 291,600ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E ISMAIL BOZOKLU 1.636,200NIBAS 12 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT KÖYMEN 5.350,000SNGYO 13 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E AYKUT KURSUNLU 3.000.000,000TRCAS 14 TURCAS PETROL A.S. E NEVZAT ALI MERMER 945,450UMPAS 15 UMPAS HOLDING A.S E FATMA SEN 595,000UMPAS 16 UMPAS HOLDING A.S E HAVVA SARAÇ 5.495,000UMPAS 17 UMPAS HOLDING A.S E HIKMET TAS 3.080,000UMPAS 18 UMPAS HOLDING A.S E MEHMET ALI AKTEKE 7.630,000UMPAS 19 UMPAS HOLDING A.S E MUSTAFA ERÇETIN 595,000UMPAS 20 UMPAS HOLDING A.S E OSMAN AKMAN 4.935,000UMPAS 21 UMPAS HOLDING A.S E IBRAHIM KESKINKILIÇ 8.155,000UMPAS 22 UMPAS HOLDING A.S E IDRIS BAYSAL 124.845,000UMPAS 23 UMPAS HOLDING A.S E ISMAIL ERÇETIN 595,000YGGYO 24 YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E DOGU KARADENIZ TOPTAN GIDA INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 322.560,000YGGYO 25 YENI GIMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HAKKI SÖNMEZ 107.120,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813199BIST