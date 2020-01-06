***UNYEC* *ERBOS* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
06.01.2020 16:36
***UNYEC******ERBOS******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ERBOS, UNYEC, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ERBOS 1 ERBOSAN ERCIYES BORU SANAYII VE TICARET A.S. E SABAN BAYDUR 1.105,440
UNYEC 2 ÜNYE ÇIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. E CEMAL TULKAR 227,000
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FIKRIYE INAL 2,960
YBTAS 4 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FIKRIYE INAL 6,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807869
BIST
18:05111.413
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.271,31
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.212
18:055,9678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0068
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9778
En Düşük
5,9624
18:056,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6997
En Düşük
6,6574
18:05300,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 2,79
|Açılış
|: 300,37
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,51
|11.505.514
|% 14,61
|
|ALGYO
|96,40
|271.312.144
|% 13,55
|
|DAGI
|2,80
|20.259.955
|% 12,45
|
|BALAT
|1,63
|953.997
|% 9,40
|
|SNPAM
|5,52
|10.908.135
|% 8,45
|
|ISBTR
|27.412,50
|1.089.312
|% -15,00
|
|ERSU
|1,70
|6.432.678
|% -10,53
|
|SANKO
|6,50
|9.195.120
|% -9,97
|
|YONGA
|8,13
|87.169
|% -9,67
|
|CEMAS
|1,32
|54.215.257
|% -9,59
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|ASELS
|22,08
|1.056.855.031
|% 1,38
|
|IPEKE
|9,17
|546.038.051
|% 3,15
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|GARAN
|10,55
|415.681.126
|% -3,21
|
|ISGYO
|1,76
|387.620.844
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,59
|430.256.500
|% -3,72
|
|ALBRK
|1,52
|251.910.133
|% -1,30
|
|THYAO
|13,53
|1.934.372.869
|% -5,12
|
|EKGYO
|1,40
|197.378.826
|% -4,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8343
|7,8736
|% 0,60
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5870
|1,5949
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|15,57
|
|Altın Gr.
|300
|300
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|31,68
|
|Yarım
|966
|991
|15,33
|
|Çeyrek
|485
|496
|7,66
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|69,06
|69,06
|0,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 217 adet işlem
-
17:58YAYLA
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 110, 568 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 111, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 81 altında . İşlem hacmi 10, 117.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 267, 831 adet işlem
-
17:56SMART
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 599, 655 adet işlem