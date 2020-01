***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.12.2019Genel Kurul Tarihi 14.01.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.01.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres İlkbahar Mah. Konrad Adenaur Cad. No: 79-10Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.3 - Gündemin 4. Maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 23. Maddesi kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak değerlendirildiğinden, 4 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli pay için 3,6212 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olması hususu ve ayrılma hakkı kullanım sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması. ( Devamı biligilendirme dökümanında sunulmuştur.)4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Şirketimize ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel ' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işleminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.5 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü GK Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Yapılan seçim sonunda Toplantı Başkanlığı'na Nejat Recai DURSlJN'un, Tutanak Yazmanlığına Sema Şendil' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafindan MKK ve EGKS sistemi yönetmek üzere Onan Can Çeltik görevlendirildi. 2- Seçilen Toplantı Başkanlığı' na, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağınm pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 4. Gündem maddesinde oylanacak olan, Şirketin Antalya İli Alanya ilçesinde bulunan oteli Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ne satılması işleminin, Sermaye Piyasası Kanunun 23. Maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiği için bu toplantıda 4.maddeye olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini tutanağa yazdıran ortakların, 1 TL nominal değerli 1 Adet hisse için 3,6212 TL fiyattan hisselerini Şirkete geri satarak ayrılma haklarını kullanabilecekleri veayrılma hakkı kullanımı süreçleri hususunda bilgilendiıme yapıldı.4- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Şirkete ait Antalya ili Alanya ilçesinde bulunan Utopia World Hotel ' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş. ' ne toplamda 35.950.000 Avro tutara satılması işlemi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabulüne karar verildi. 5- Dilek ve Temennilere geçildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 14.01.2019 Olağanüstü GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarA.Şirket Yönetim Kurulumuzun ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Ocak 2020 Salı Günü Saat 11.00 'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.