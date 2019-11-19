***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. 'ne satılmasına ilişkin olarak şirket yetkililerimizin resmi makamlardan şifahen edendiği bilgiye göre Orman Genel Müdürlüğü nezdindeki izin işlemleri tamamlanmış olup T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına onay için sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799692BIST