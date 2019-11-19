***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2019 18:16
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan Utopia World Hotel' in ATG Anex Tourism Group bünyesindeki Adalı Turizm Otelcilik A.Ş. 'ne satılmasına ilişkin olarak şirket yetkililerimizin resmi makamlardan şifahen edendiği bilgiye göre Orman Genel Müdürlüğü nezdindeki izin işlemleri tamamlanmış olup T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına onay için sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799692
BIST
18:05107.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 682,50
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
18:055,7036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0359
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
18:056,3230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0352
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
18:05270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,55
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|MARKA
|0,92
|9.977.893
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.636.147
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.566.268
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,07
|8.197.878
|% 11,46
|
|KLNMA
|45,20
|5.194.384
|% -11,29
|
|DGGYO
|3,75
|19.862.042
|% -5,78
|
|METRO
|1,46
|85.502.726
|% -4,58
|
|BRMEN
|1,06
|33.447.896
|% -4,50
|
|HALKS
|1,49
|44.178
|% -4,49
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|ASELS
|19,42
|555.004.923
|% 0,73
|
|TUPRS
|127,50
|465.817.055
|% 2,99
|
|GARAN
|10,25
|382.992.416
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,38
|329.828.931
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,30
|103.492.603
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3513
|7,3882
|% -0,81
|
|Frank
|5,7321
|5,7666
|% -0,89
|
|Riyal
|1,5162
|1,5238
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|0,34
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-1,08
|
Seans Raporu
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