***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
07.11.2019 18:18
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2019
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2019 - 30.09.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ZEKAİ DURSUN
AYŞE GÜL KARACA
NEJAT RECAİ DURSUN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797312
BIST
18:05103.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.400,61
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
103.544
En Düşük
101.812
18:055,7432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0061
|Açılış
|: 5,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7330
18:056,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3424
18:05270,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -4,97
|Açılış
|: 270,69
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
269,59
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|
|ODAS
|1,55
|127.292.113
|% -11,43
|
|KLMSN
|16,12
|59.877.209
|% -10,44
|
|EGCYH
|0,10
|61.614
|% -9,09
|
|ERBOS
|21,72
|18.805.661
|% -8,74
|
|DOBUR
|3,87
|18.625.083
|% -6,97
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 2,95
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 1,77
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 6,03
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 3,38
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 2,64
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 2,17
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 4,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3410
|7,3778
|% -0,38
|
|Frank
|5,7406
|5,7752
|% -0,53
|
|Riyal
|1,5271
|1,5347
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|-25,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,06
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|0,94
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