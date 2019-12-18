***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2018Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiRapor Tarihi18.12.2019AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan taşınmazın piyasa değerinin tespitine yönelik olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından yapılandeğerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804132BIST