***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu
18.12.2019 14:29
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
-
Rapor Tarihi
18.12.2019
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan taşınmazın piyasa değerinin tespitine yönelik olarak Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından yapılan
değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804132
BIST
15:31110.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -456,02
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:315,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0239
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:316,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:31280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,97
|9.244.836
|% 13,50
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,28
|29.724.318
|% 11,28
|
|BURVA
|7,90
|8.943.816
|% 10,80
|
|MRGYO
|0,93
|13.454.163
|% -11,43
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MARTI
|0,89
|20.714.012
|% -10,10
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.188.914
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,70
|248.614.092
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.943.676
|% 12,73
|
|EKGYO
|1,46
|168.668.398
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,49
|278.668.709
|% -0,40
|
|ODAS
|2,26
|226.930.603
|% 7,11
|
|GUSGR
|2,55
|234.633.502
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7135
|7,7522
|% 0,14
|
|Frank
|5,9989
|6,0351
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,01
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.851
|1.897
|10,27
|
|Yarım
|895
|918
|4,96
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,13
|