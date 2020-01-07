***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2020 16:06
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2017
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
-
Rapor Tarihi
07.01.2020
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan taşınmazların piyasa değerlerinin tespitine yönelik olarak Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan
değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808351
BIST
16:50112.869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.456,25
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:505,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0042
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:506,6697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:50301,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,61
|Açılış
|: 301,31
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,16
|33.384.256
|% 18,74
|
|BRYAT
|67,10
|10.628.511
|% 17,00
|
|DERAS
|4,05
|82.630.628
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.907
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,94
|85.647.603
|% 13,69
|
|IZMDC
|7,80
|2.259.320
|% -16,40
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,64
|1.716.694.315
|% 0,81
|
|ASELS
|22,16
|415.697.665
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|297.068.383
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,17
|272.552.776
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,64
|214.199.600
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|297.068.383
|% 4,61
|
|THYAO
|13,64
|1.716.694.315
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,42
|133.918.988
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|214.199.600
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,90
|139.353.386
|% 4,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8191
|7,8583
|% -0,26
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,42
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|