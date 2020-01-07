***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2017Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşArtı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiRapor Tarihi07.01.2020AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan taşınmazların piyasa değerlerinin tespitine yönelik olarak Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılandeğerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808351BIST