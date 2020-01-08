***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu









***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAvrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiRapor Tarihi08.01.2020AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan taşınmazların piyasa değerinin tespitine yönelik olarak Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından yapılan değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808900BIST