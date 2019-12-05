***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.12.2019 16:54
***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 05.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9223 sayılı yazısı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden Şirketimizin hali hazırda kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu olmadığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802050
BIST
17:58108.850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.148,23
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:585,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:586,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:58273,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,48
|Açılış
|: 273,16
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|242.031.889
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|19.725.754
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.786.914
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.492.055
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.523.244
|% 19,85
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|1.945.511
|% -8,10
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.006.140.552
|% 4,01
|
|THYAO
|13,81
|950.810.380
|% 0,36
|
|GARAN
|10,34
|338.404.970
|% 1,37
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|YKSLN
|6,75
|313.535.318
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,48
|281.390.266
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|205.280.233
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,44
|36.197.614
|% 7,32
|
|KRDMD
|2,41
|191.921.563
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5456
|7,5835
|% 0,44
|
|Frank
|5,7924
|5,8273
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|1,29
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|0,84
|