***VAKFN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.12.2019 16:54
***VAKFN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler VAKFN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
VAKFN 1 VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. E TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HIZMETLILERI EMEKLI VE SAGLIK YA 3.608.097,675
VAKFN 2 VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. E VAKIFBANK PERSONELI ÖZEL SOSYAL GÜVENLIK HIZMETLER 1.818.213,232
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805172
BIST
18:05113.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 175,76
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
18:055,9422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0077
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
18:056,5927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
18:05286,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,50
|Açılış
|: 286,50
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|59,70
|21.533.349
|% 19,98
|
|RYSAS
|4,13
|17.482.309
|% 18,68
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|RYGYO
|4,67
|72.116.299
|% 16,17
|
|INFO
|5,29
|199.541
|% 15,00
|
|SEKUR
|5,40
|13.708.360
|% -6,74
|
|VAKFN
|2,54
|45.721.224
|% -6,62
|
|ISBTR
|23.749,90
|661.247
|% -6,13
|
|KRSAN
|9,06
|46.383
|% -5,23
|
|EKIZ
|0,61
|30.039
|% -4,69
|
|THYAO
|13,97
|366.719.967
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|311.673.516
|% 0,46
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|ISFIN
|3,51
|283.573.447
|% 2,93
|
|SISE
|5,37
|246.612.343
|% 1,13
|
|IHLAS
|0,90
|301.529.282
|% 16,88
|
|IEYHO
|0,62
|88.754.273
|% -1,59
|
|TSKB
|1,14
|152.879.734
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,13
|135.621.973
|% -1,74
|
|IHYAY
|0,96
|92.754.686
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6597
|7,6981
|% -0,17
|
|Frank
|6,0314
|6,0678
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5786
|1,5866
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.934
|6,03
|
|Yarım
|912
|935
|2,92
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
Seans Raporu
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 251, 07 artarak (% 0.23 ) 107, 873
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INFO, QNBFL, SRVGY, EGCYO, EGCYH, QNBFB, EGCEY
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17:59
MZHLD, ISATR, SKTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EKIZ, KERVN, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58IHYAY
Yüzde 10.23 oranında artışla 0.97 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 045, 830 adet işlem