***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklığımız "Tasfiye Halinde Vakıf Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti" ' inin tasfiye sürecinin tamamlanması nedeniyle, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren finansal tablolarımız solo olarak düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805588BIST