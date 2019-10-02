***VANGD* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.10.2019 19:12
***VANGD******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.10.2019 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş (VANGD) payları ile ilgili olarak 1,51-1,66 TL fiyat aralığından 798.283-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte piyasa yapıcılığı işlemleri hariç Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş (VANGD) sermayesindeki paylarımız 02.10.2019 tarihi itibariyle % 0,24 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/10/2019 0 798.283 -798.283 857.602 59.319 % 3,43 % 2,54 % 0,24 % 0,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789720
BIST
18:05103.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.509
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104.446
En Düşük
103.184
18:055,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,7070
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|Önceki Kapanış
|: 5,7160
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5,7091
En Düşük
5,6993
18:056,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,2450
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|Önceki Kapanış
|: 6,2330
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6,2644
En Düşük
6,2508
18:05275,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,90
|Açılış
|: 275,05
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
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276,53
En Düşük
271,26