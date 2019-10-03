***VANGD* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.10.2019 18:11
***VANGD******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03/10/2019 Alım 250 392,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790031
BIST
18:05102.784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -724,89
|Açılış
|: 103.885
|
|Önceki Kapanış
|: 103.509
|
104.768
En Düşük
102.062
18:055,6934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0067
|Açılış
|: 5,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7070
|
5,7139
En Düşük
5,6682
18:056,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2755
En Düşük
6,2126
18:05275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,83
|Açılış
|: 275,83
|
|Önceki Kapanış
|: 275,01
|
278,40
En Düşük
272,91