***VANGD* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.10.2019 12:42
***VANGD******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28/10/2019 Alım 250 397,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795223
BIST
16:3698.854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -984,16
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
16:365,7367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7204
16:366,3759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
16:36275,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,24
|Açılış
|: 275,73
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,86
|39.968.619
|% 16,26
|
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|DITAS
|7,97
|8.776.656
|% 12,25
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|KLNMA
|46,06
|92.814.205
|% -7,97
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,12
|7.652.221
|% -6,15
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|GARAN
|9,26
|463.140.487
|% -2,22
|
|FENER
|15,85
|379.161.133
|% 12,01
|
|AKBNK
|6,95
|262.952.677
|% -2,11
|
|ISFIN
|2,56
|598.294.089
|% -5,54
|
|IHLGM
|0,72
|101.931.280
|% -5,26
|
|THYAO
|11,62
|691.562.160
|% -1,86
|
|EKGYO
|1,20
|69.458.743
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,18
|118.127.925
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3780
|7,4150
|% 0,23
|
|Frank
|5,7643
|5,7990
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5275
|1,5351
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,41
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.852
|4,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|6,23
|
|Yarım
|879
|902
|3,01
|
|Çeyrek
|441
|451
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,47
|
Seans Raporu
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16:50DZGYO
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16:49XU100
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16:48DENIZ
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 24.24 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 050 adet işlem
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16:46KLNMA
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 47.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 864, 082 adet işlem
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16:45KLNMA
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 47.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 083 adet işlem