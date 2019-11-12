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***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

12.11.2019 18:13
GÜNCEL HABERLER

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketin üretim tesisinin kiraya verilmesi hususunda alınan 11.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Üretim Tesisinin Kiraya verilmesi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Karar oy birliği ile alınmıştır.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, VANGD, TREVNGS00015 1,5525

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile, Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususunda 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) 'Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi' ana başlığıyla yapılan Özel Durum Açıklaması çerçevesinde,
Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği''nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem olması sebebiyle
Aynı Tebliğin 10.(1) Maddesi çerçevesinde hesaplanan ‘Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı'nın 1,5525.-TL olarak sayın pay sahiplerine duyurulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798519


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