***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin üretim tesisinin kiraya verilmesi hususunda alınan 11.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Üretim Tesisinin Kiraya verilmesiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2019Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Karar oy birliği ile alınmıştır.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, VANGD, TREVNGS00015 1,5525Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 11.11.2019 tarihli kararı ile, Şirketin mülkiyetinde olan Van Gevaş ilçesi Edremit-Gürpınar adresinde bulunan üretim tesislerinin kiraya verilmesi hususunda 12.11.2019 tarihinde Kamuoyunu Aydınlatma Platformunda (KAP) 'Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi' ana başlığıyla yapılan Özel Durum Açıklaması çerçevesinde,Söz konusu kiraya verme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği''nin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b ve c bentleri uyarınca ayrılma hakkı doğuran bir işlem olması sebebiyleAynı Tebliğin 10.(1) Maddesi çerçevesinde hesaplanan ‘Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı'nın 1,5525.-TL olarak sayın pay sahiplerine duyurulmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798519BIST